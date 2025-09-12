Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarına devam eden Denizli Bilim Merkezi, yeni eğitim-öğretim döneminde okul gruplarına yönelik atölye ve sergi programları için kayıt almaya başladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Bilim Merkezi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca okul gruplarını ağırlayacağı atölye ve sergi programları için kayıt almaya başladı. Öğrenciler, merkezde yer alan temel bilimler, matematik, uzay bilimleri ve havacılık teknolojileri, mekatronik, robotik ve kodlama, keşif, doğa bilimleri ve tasarımı atölyelerinde bilimi eğlenceli ve uygulamalı yöntemlerle öğrenme fırsatı bulacak.

ETKİLEŞİMLİ SERGİLER VE PLANETARYUM DENEYİMİ DENİZLİ BİLİM MERKEZİ’NDE

Denizli Bilim Merkezi’nde yer alan “Doğa ve İklim”, “Temel Bilimler” ve “Yenilenebilir Enerji” temalı üç farklı etkileşimli sergi, öğrencilerin bilimsel merakını artırırken planetaryum gösterimleri de uzay bilimleri hakkında derinlemesine bilgi edinmelerine olanak sağlayacak. Denizli Bilim Merkezi, çocuklara bilimi hem eğlenceli hem de öğretici bir ortamda sunarak onları geleceğin bilim insanları olmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Detaylı bilgi ve randevu almak isteyen vatandaşlar 0 (258) 280 29 09 numaralı telefondan bilim merkezine ulaşabilecek.