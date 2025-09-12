Alpagut Turan Federasyonu’nun Genel Sekreteri Yunus Arabacı ve Genel Koordinatörü Hasan Çağlar, Ankara’daki temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı Federasyonlar Daire Başkanı Erbil Yiğitbaşı’nı makamında ziyaret edildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin köklü kültürel mirasından beslenen ve modern dövüş sanatı anlayışıyla gelişimini sürdüren Alpagut Turan Federasyonu, hem yurt içinde hem de uluslararası alanda çalışmalarını genişletiyor.

Federasyonun Türkiye genelinde 50’den fazla şubesi ve 70’i aşkın birimi bulunuyor. Bugün 35 binin üzerinde üyesi ve 5 bini aşkın sporcusuyla büyümeye devam eden federasyon, resmi kurumlarla iş birliğini güçlendiriyor.

Ziyarette Federasyon Genel Sekreteri Yunus Arabacı, kurumun mevcut durumu ve süreçleri hakkında bilgi aldı.

Görüşmede, Bakanlık sürecinde herhangi bir sıkıntının olmadığı, konunun en kısa zamanda çözüm noktasına ulaşacağı ve gerekli adımların atılacağı ifade edildi.