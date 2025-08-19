Tüpraş’ın denizyolu taşımacılığı alanındaki iştiraki Ditaş Denizcilik’e ait T.Caroline adlı geminin mürettebatı, Akdeniz’de batma tehlikesi geçiren bir yelkenli personeline yönelik başarılı kurtarma operasyonu nedeniyle ile Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından “Denizde Üstün Cesaret Teşekkür Mektubu” ile takdir edildi.İSTANBUL (İGFA) - Tüpraş’ın iştiraki olan Ditaş Denizcilik’e ait T.Caroline tanker mürettebatının rotasını değiştirerek dayanışma ve sorumluluk bilinciyle yardıma gitmesi, sert fırtınaya rağmen kazazedeleri kurtarması, şirketin denizcilikte insan hayatını merkeze alan kültürünün bir örneği oldu.

Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. ve filosunda bulunan T.Caroline tanker personeli, sektörün uluslararası alanda en prestijli mektuplarından birine layık görüldü.

Hatırlanacağı gibi, Ditaş Denizcilik’e ait T.Caroline isimli geminin mürettebatı, 20 Şubat tarihinde sert hava koşulları nedeniyle batma tehlikesi yaşayan bir yelkenliyi kurtarma operasyonu gerçekleştirmiş, yelkenlinin yardım çağırısı üzerine rotasını değiştiren T.Caroline gemisi mürettebatı, 7,5 saat süren zorlu operasyon sonuncunda yelkenlideki 2 kişiyi kurtarmıştı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, T.Caroline isimli tanker mürettebatı ve Ditaş Denizcilik’e kurtarma operasyonu nedeniyle “Denizde Üstün Cesaret Teşekkür Mektubu” iletti.

Mektup aynı zamanda sektörün en prestijli cesaret ve kahramanlık nişanelerinden biri olarak kabul ediliyor.