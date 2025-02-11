Antalya Muratpaşa Belediyesi, Kızılarık Mahallesi’nde 30 milyon lira yatırımla hayata geçirilen Deniz Baykal Spor Kompleksi’ni, CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın vefatının ikinci yıl dönümünde hizmete açtı.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal’ın adını taşıyan spor kompleksinin açılışında, Baykal’ın Türk siyasetinde çok önemli bir eksiklik olan “bilgi ve bilinç” sorununu hiçbir zaman yaşamadığını vurguladı.

8 bin metrekare alana kurulan, yarı olimpik yüzme havuzu ve çok amaçlı çim sahasıyla okçuluk ve futbol branşlarına uygun olarak tasarlanan tesisin açılışına, Baykal’ın ailesi, siyaset dünyasından önemli isimler ve çok sayıda kent sakini katıldı.

Başkan Ümit Uysal, konuşmasında, Deniz Baykal’ın 1973 seçimlerinde Antalya milletvekili olarak Meclis’e girdiği süreci anlatırken, o dönemde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingin kendi hayatında ayrı bir anlamı olduğunu söyledi. O günü, “Büyük bir gürültü, büyük bir coşku, temaşa, kalabalık” sözleriyle tarif eden Uysal, ailesinin o mitinge katılmak için yaşadığı zorlukları şu sözlerle dile getirdi:

“1973 yılında, Cumhuriyet Meydanı’nda Deniz Bey’in mitingi... Babam, Beydağları’nın zirvesinde, yolu bile olmayan bir mezrada 12 Mart sürgünüydü. Katırla dağdan inilip şoselere ulaşılıyor, ardından kamyonlarla şehre varılıyordu. İşte o koşullarda geldik o mitinge. Daha sonra, Kıbrıs Harekâtı sonrası okul duvarına çimenle ‘Kahraman Ecevit, Halkçı Baykal’ yazdım diye babam hakkında soruşturma açılmıştı.”

Uysal, 1992 yılında Deniz Baykal’ın çağrısıyla CHP saflarına katıldığını ve partinin yeniden kuruluş sürecinde yönetimde yer aldığını belirtti. Daha sonra il başkanı olarak Baykal’la birlikte çalıştığını dile getiren Uysal, Baykal’ın Türk siyasetinde çok önemli bir eksiklik olan “bilgi ve bilinç” sorununu hiçbir zaman yaşamadığını vurguladı.

‘İKTİDAR TUTSAĞI OLMADI’

Törende merhum Baykal’ın kızı Aslı Baykal, Aslı Baykal, babasının hayatı boyunca sporla iç içe olduğunu vurgulayarak, adının bu spor kompleksinde yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Babasını şu sözlerle andı:

“Antalya sokaklarında yetişmiş ve Türkiye siyasetinde önemli yerlere gelmiş bir isimdi. Ama onu diğer siyasetçilerden ayıran en önemli özelliği, hiçbir zaman başbakan olmamasına rağmen, her bir başbakan gibi topluma yön vermesi ve iktidarın tutsağı olmamasıdır. O, iktidarı kendisi tutsak etti.”

‘ADI GİBİ DENİZE AŞIKTI’

Açılış töreninde Baykal’ın çocukluk arkadaşı Kadri Yakut ise eski CHP liderini “Deniz, ismi gibi denize aşıktı. Nerede böyle su yerine gitsek Antalya’da hemen denize atlardı” sözleriyle andı.