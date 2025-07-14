Türk pop müziğinin güçlü sesi Demet Akalın ile rap dünyasının sevilen ismi Sefo’nun enerjik düeti “Yerinde Dur”, Türkiye sınırlarını aşarak dünya çapında bir başarı yakaladı.İSTANBUL (İGFA) - Yayınlandığı ilk andan itibaren dijital platformlarda büyük yankı uyandıran “Yerinde Dur”, söz ve beste de Sefo’nun, aranje ve düzenleme de ise başarılı prodüktör Aerro’nun imzasını taşıyor.

Şarkı, yayınlandığı gün Spotify Türkiye Top 50 listesine 2 numaradan etkileyici bir giriş yaparken, Spotify Global Top 100 listesinde ise 3. sıraya yükselerek küresel bir hit olduğunu kanıtladı.

Avrupa’da da büyük ilgi gören “Yerinde Dur”, Shazam Top 200 listesinde 14. sıraya yerleşerek uluslararası arenadaki başarısını perçinledi.

Türkiye'de televizyon ve radyo listelerinde üst sıralara yerleşen, TikTok ve YouTube trendlerinde zirveye oturan bu hit şarkı, yazın en dikkat çeken müzik olaylarından biri oldu.