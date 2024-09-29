Darıca Türkelispor, nefesleri kesen sezonun ilk maçında evinde konuk ettiği Yuvacıkspor’u geriden gelerek 2-1 devirdi ve 2024-25 sezonuna 3 puanla merhaba dedi.KOCAELİ (İGFA) - Darıca’nın Süper Amatör Lig’deki tek temsilcisi Darıca Türkelispor, şampiyonluk hedefi ile başladığı sezonun ilk maçında sahasında ağırladığı Yuvacıkspor’u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Nenehatun Ahmet Çalık Amatör Spor Kompleksi’nde oynanan mücadeleyi; Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkan Köksal Şakar ve ilçe yöneticileri, CHP Darıca İlçe Başkanı Hüseyin Cihan Özaltan ve ilçe yöneticileri, Darıca İlçe Spor Müdürü Resul Kotan, KOSİDEF Genel Başkanı Zekeriya Demirkıran, amatör spor kulübü başkanları ve yöneticileri, meclis üyeleri, iş insanları, spor adamları ile çok sayıda Darıcalı takip etti.

TUNÇ’UN TALEBELERİ, EKSİKLERE RAĞMEN MAÇI KOPARDI

Levent Tunç komutasında bu sezon ilk resmi maçına çıkan Darıca Türkelispor, zorlu maça sakatlıklarından dolayı Görkem ve Murat gibi oyuncularından yoksun çıktı. Uzun süre gol aradığı rakip kaleyi bir türlü aşamayan turuncu beyazlılar, 74.dakikada kalesinde gördüğü şok golle 1-0 geriye düştü. Golü şokunu üzerinden çabuk atan Darıca temsilcisi, Recep’in 79.dakikadaki golü ile skora yeniden denge getirdi:1-1 Üstünlük golü aradığı dakikalarda Bedirhan’ın çift sarı karttan gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Türkelispor, 87.dakikadan itibaren rakip kalede 1 kişi eksik gol aradı. Uzatma dakikalarında rakip kaleyi abluka altına alan Darıca ekibi, 90+8’de Burak Taşdemir’in penaltı golüyle öne geçerek stresli maçı 2-1 kazanmasını bildi.

BAŞKAN YILMAZ’DAN TEBRİK VE TEŞEKKÜR

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da izlediği mücadele sonunda açıklamalarda bulunan Darıca Türkelispor Başkanı Ferhat Yılmaz, “Yeni sezonun ilk maçında sahamızda karşılaştığımız Yuvacıkspor karşısında maçın son saniyesine kadar gösterdikleri üstün mücadele ile karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan takımımızı tebrik ediyoruz. Şampiyonluk yürüyüşümüzün ilk 90 dakikasında bizleri yalnız bırakmayan Darıca protokolümüze ve destek veren tüm Darıca halkına teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.