Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101’inci yılı kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin “Cumhuriyet ve Biz-8” Disiplinlerarası Karma Sergisi, İzmit Belediyesi Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde açıldıKOCAELİ (İGFA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kocaeli Şubesi “Cumhuriyet ve Biz-8” Disiplinlerarası Karma Sergisi, İzmit Belediyesi Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde sanatseverlere kapılarını açtı. Açılışa; ÇYDD Kocaeli Şubesi Başkanı Meral Dönmez, ÇYDD Sanat Birim Sorumlusu Nimet Tekin, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Muhammet Ertürk, Meclis Üyeleri Erdem Arcan, Vildan Bacıoğlu Taşkan, Ayşe Fatmagül Terzi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Küratörlüğünü Abdullah Torun’un yaptığı sergi 2 Kasım Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerine açık olacak.

ARCAN, “ÇYDD ÖNEMLİ BİR HİZMET YAPIYOR”

Açılışta konuşan Erdem Arcan, “ÇYDD; çocukların, kadınların, gençlerin, sanatçıların yanında. ÇYDD, Cumhuriyet’in yol haritalarını ülkenin her yerine taşıyan önemli bir hizmet yapıyor. Kurucusu Türkan Saylan’ı saygıyla anıyoruz. Bizim, Cumhuriyet’e ve Mustafa Kemal Atatürk’e bir sözümüz var. Bize emaneti olan laik Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatacağız. Atatürk’ün evlatları olarak Kurtuluş Savaşı ile başlayan onurlu bir mücadelenin neferiyiz.

TÜM SANATÇILARI YÜREKTEN KUTLUYORUZ

Bugün, CumhuriyetSimizin 101’inci yılını kutlamak ve anlamını pekiştirmek amacıyla bir aradayız. ÇYDD Kocaeli Şubesi’nin geleneksel hale getirdiği sergiye ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. İzmit Belediye Başkanımızın Fatma Kaplan Hürriyet’in sevgi ve selamlarını iletiyorum. Sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sanata nefes alıp verdiren tüm sanatçıları yürekten kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

DÖNMEZ, “29 EKİM BİZİM İÇİN DEĞERLİ”

Meral Dönmez, “29 Ekim bizim için çok önemli ve değerli. Bu sergide sanatçılarımız Cumhuriyet’e ne kadar sahip çıktığımızı eserleri ile gösteriyor. 29 Ekim, bir ülkenin küllerinden yeniden var oluşu. Çağdaşlığın ilk adımı. 1989 yılında kurulan derneğimiz ile Atatürk ilke ve devrimleriyle kazanılmış haklarımızı korumak ve çağdaş topluma ulaşmak için çaba sarf ediyoruz. Bize bu eşsiz Cumhuriyet’i armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.