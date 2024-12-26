Sierra Leone, Hindistan ve Kuveyt Büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını sunduANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi ve Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz A. Al-Adwani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra, büyükelçiler Anderson, Pardeshi ve Al-Adwani'yi ayrı ayrı kabul etti.