Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay, Moldova, Avustralya ve Lüksemburg büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay, Moldova, Avustralya ve Lüksemburg büyükelçilerini kabul etti

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre kabulde, Paraguay Büyükelçisi Cirilo Guillermo Sosa Flores, Moldova Büyükelçisi Oleg Serebrian, Avustralya Büyükelçisi Sally-Anne Vincent ve Lüksemburg Büyükelçisi Daniel Da Cruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Paraguay Büyükelçisi Flores, Moldova Büyükelçisi Serebrian, Avustralya Büyükelçisi Vincent, Lüksemburg Büyükelçisi Cruz ile ayrı ayrı görüştü.