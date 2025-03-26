2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde stratejik yatırımları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli muharip uçak KAAN'ın seri üretime geçileceğini müjdeledi. 5’inci nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir aşamayı daha geride bırakan Türkiye'de KAAN'ın seri üretimi sayesinde Çelik Kubbe ile hava savunma sistemleri tek bir ağa entegre edilecek.ANKARA (İGFA) - 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Milletimiz bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve millî markayı üç-beş muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir." diyerek önemli mesajlar verdi.

İnsan kaynağını dijital yetkinliklerle dönüştürecek yerli, millî siber güvenlik uygulamalarıyla dijital altyapımızı daha dirençli hale getireceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, stratejik yatırımları sıraladı.

"Kuantum teknolojilerinde ülkemizin insan kaynağını ve araştırma altyapısını güçlendirecek Ulusal Kuantum Enstitüsü'nü kuracağız" diyen Erdoğan, "Uydu üretimindeki yeteneklerimizi bir araya getirecek, uluslararası rekabet gücünü yükseltecek bir millî uyduyu sistem olarak kuracağız. Nükleer enerji alanında, büyük sıçrama sağlayacak bir nükleer teknopark kuracak ve yerli modüler nükleer reaktör geliştireceğiz. Millî muharip uçağımız KAAN seri üretime geçecek. Çelik Kubbe ile hava savunma sistemlerimizi tek bir ağa entegre edeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yeni 19 yeni yatırımın da tanıtımını gerçekleştirdi.

9 milyar doları aşan büyüklüğe sahip bu yatırımlar tamamlandığında, 20 bini aşkın istihdam ve cari dengemize 12 milyar dolar katkı sağlanacağını ifade eden Erdoğan, "Biz de bu yatırımların başarıyla tamamlanması için desteğimizi en üst düzeyde sürdürüyoruz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.