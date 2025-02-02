AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışıyla birlikte 65 milyonu bulan seçmenlerin her birinin gönlünü kazanmanın, desteğini almak için çok yönlü bir çalışma yürüteceklerini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen partisinin İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilacın sandık olduğunu söyledi.

AK Parti olarak 2028 Cumhurbaşkanlığı ve 2029 Mahallî İdareler seçimlerine çok sıkı hazırlanmak mecburiyetinde olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurt dışıyla birlikte 65 milyonu bulan seçmenlerimizin her birinin gönlünü kazanmak, desteğini almak için çok yönlü bir çalışma yürüteceğiz. Küresel ve bölgesel etkinliğimizi artırırken bir yandan da insanımızın bizar olduğu hepimizin malumu sorunların çözümünü hızlandıracağız" dedi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1886062015371743589

"Güçlü bir vizyonu, kapsamlı bir programı, iddialı projeleri içeren iyi bir hazırlıkla milletimizin karşısına çıkacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece eser ve hizmet siyasetimizin çıtasını çok daha yükseğe taşıyacağız. Niyet hayır, akıbet hayır diyerek yeni dönemimizin ve yürüteceğimiz bilinçli, planlı, programlı, kuşatıcı, hasbi, harbi çalışmaların şimdiden hayırlara tebdil olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.