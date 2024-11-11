Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla bir video mesaj paylaştı.ANKARA (İGFA) - 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla videolu mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer aldıklarını söyledi.

"Türkiye'yi zümrüt yeşili bir ülke yapmak ve gelecek kuşaklara her açıdan daha güzel bir ülke bırakmak için var gücümüzde çalışıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "23. yılına girdiğimiz iktidarlarımız döneminde icraatın her alanı gibi ormanlarımızın korunması ve ve zenginleştirilmesinde de devrim niteliğinde adımlar attık. 'Geleceğe Nefes' sloganı ile başlattığımız ağaçlandırma seferberliği ile 7 milyarın üzerinde fidanı toprakla buluşturduk. Orman varlığımızı yüzde 12 artırarak 23,4 milyon hektara çıkardık" dedi.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yayınladığı video mesaj pic.twitter.com/bU9KhBgkIw— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) November 11, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılın temasını bir yılı aşkın süredir Filistin'de devam eden soykırıma ve dünyanın çeşitli yerlerinden yükselen mazlum çığlıklarına bir kez daha dikkat çekmek için 'Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes' olarak belirlediklerini söyledi.