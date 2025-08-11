Salihli’nin Çukuroba Mahallesi’nde yıllardır atıl durumda olan fosseptikten çevreye yayılan atık sular için çalışma başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün çalışmasıyla tarih oluyor. 1200 metrelik yeni terfi hattı ile atık sular Hacıbektaş Mahallesi’ndeki kanalizasyon sistemine aktarılacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesi Çukuroba Mahallesi’nde uzun süredir vatandaşların şikayetlerine neden olan altyapı sorununu çözmek için yeni ve önemli bir projeyi hayata geçirdi. Mahallede yıllardır atıl durumda bulunan, uzun süredir vidanjörle çekimi yapılmayan fosseptikten çevreye yayılan atık sular, halk sağlığını ve çevre sağlığını tehdit eder duruma gelmişti. Bu sorunun kalıcı çözümü için MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından atık su terfi merkezi inşa edildi. 1200 yeni terfi hattı ile birlikte, atık sular Hacıbektaş Mahallesi’ndeki aktif kanalizasyon sistemine aktarılacak. Böylelikle çevre sağlığını ve toplum sağlığını etkileyen kötü koku, çevre kirliliği ve taşkın sorunlarına kalıcı çözüm sağlanmış olacak.

“Sorunları Ötelemiyoruz, Çözüyoruz”

Büyükşehir Belediyesi olarak sorunlara kalıcı çözüm bulmak için çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Salihli ilçemizin Çukuroba Mahallesi’ndeki 25 yıllık altyapı sorununu çözüyoruz. Çukuroba’dan Sarıpınar’a uzanan 1200 metrelik yoldaki kanalizasyon altyapı sistemini baştan sona yeniliyoruz. Çevre ve halk sağlığını tehdit eden, kötü koku ve kirliliğe neden olan fosseptik sorunu, MASKİ ekiplerimizin özverili çalışmasıyla artık tarihe karışıyor. Hat döşeme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bölgede asfaltlama çalışmalarımıza başlayacağız.

Manisa’mızın 17 ilçesinde yıllardır çözüm bekleyen her sorunu tek tek çözmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Sorun Kalıcı Olarak Çözüme Kavuşuyor”

Çalışmaları yerinde inceleyen Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, önemli bir altyapı yatırımının hayata geçirildiğini belirterek, “Uzun süredir çözülemeyen bir sorunu, Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çözüme kavuşturuyoruz. 1200 metrelik kanalizasyon terfi hattı döşeme çalışması yapılıyor. Hat döşemesinin ardından asfaltlama çalışmaları yapılacak. İlçemize hayırlı olsun. Bu vesileyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya teşekkür ediyorum” dedi.

“25 Yıllık Sorun Ortadan Kalkıyor”

Altyapı sorunlarının mahallede olumsuz koşullar oluşturduğunu aktaran Çukuroba Mahalle Muhtarı Gizem Çelikel, “Mahallemizin 25 yıldır süregelen kanalizasyon sorunu artık çözülüyor. Sorun nedeniyle mahallede kötü koku oluşmuş, atık sular bağlara, bahçelere akmaya başlamıştı. Gerekli başvuruları yaptık. Manisa Büyükşehir Belediyesi de başvurumuza yanıt verdi. Çukuroba’dan Sarıpınar’a uzanan 1200 metrelik kanalizasyon hattı döşeniyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Çalışma Yapılıyor, Çok Mutluyuz”

Mahalle sakinlerinden Tansel Erden ise çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kanalizasyon atıkları dışarı akıyordu. Kokudan dolayı yoldan geçemez hale gelmiştik. Şimdi çalışma yapılıyor, çok mutluyuz. Başkanlarıma ve muhtarıma teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

“Kokunun Nedenini Anlatırken Utanıyorduk”

Bir diğer mahalle sakini Melek Malçok ise geçmişte yaşananları şöyle anlattı: “Çalışmanın yapıldığı alanda kanalizasyon nedeniyle koku oluşuyordu. Buraya gelen vatandaşlar bize bu kokunun nedenini soruyordu. Açıklarken utanıyorduk. Atık sular bağlara, arazilere akıyordu. Şikâyet etmemize rağmen kimse ilgilenmiyordu. Rahmetli Ferdi Zeyrek bu hattın yenilenmesi için süreci başlatmıştı, Besim Dutlulu Başkanımız da çalışmayı devam ettirdi. Muhtarımız da işi takip etti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim, Allah razı olsun.”