Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocuklara çevre bilinci kazandırmak amacıyla görsel ve deneyimsel öğrenme alanları sunmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Avrupa Birliği tarafından finanse edilen REMEDIES-2 programı kapsamında hibe almaya hak kazanan ‘Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz’ projesi çerçevesinde hayata geçirilen ‘Akıllı Atık Otomat’ ile öğrenciler, topladıkları pet şişeleri geri dönüşüme kazandırıyor. Projenin kazanımları kentte etkisini göstermeye devam ediyor.

Bu kapsamda Şehit Sedat Gezer Ortaokulu öğrencileri, Mercan Bilim Merkezi’ni ziyaret etti. Uzun süredir topladıkları plastik şişeleri otomatlara atan öğrenciler, çevre dostu uygulamalara aktif olarak katıldı. Etkinlik kapsamında, pet şişe kapaklarından nasıl saksı yapıldığını da izleyen öğrencilere, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi’nin fidanlığında yetiştirilen sukulentlerin ekildiği geri dönüştürülmüş saksılar hediye edildi. Etkinlikle çocuklar hem geri dönüşüme katkı sağladı, hem de sıfır atık konusundaki farkındalıkları arttı.

Altun: “Öğrenciler, topladıkları plastik şişe ve kapaklarla Merkezimizi ziyaret ettiler”

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nda Sıfır Atık Şefi olarak görev yapan Dr. Zeki Altun, 30 Nisan’da proje kapanış toplantısını gerçekleştirdikleri Avrupa Birliği projesi olan ‘Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz’ projesinin kazanımlarının devam ettiğini ve bu kapsamda öğrencileri ağırladıklarını anlatarak, “Gelen öğrencilerimiz projeyi duydukları için, kendi üzerlerine düşeni yapmak adına plastik şişe ve kapak toplayarak Bilim Merkezimizi ziyaret ettiler. Proje kapsamında edinmiş olduğumuz Akıllı Otomata, plastik şişelerin kapaklarını ayırdıktan sonra barkodlarını okuttular ve geri dönüşüm sürecine sıfır atık felsefesiyle dahil oldular” dedi.

Dr. Altun, toplanan kapakların nasıl geri dönüştürüldüğünü de öğrencilere gösterdiklerini ifade ederek, “Plastik kırma makinesinde öğütülen ve aslında atık olarak ifade edilen, ancak hammaddeye dönüştürdüğümüz bu kapakları, enjeksiyon makinemizde kalıplandırarak saksı haline getirdik ve öğrencilere armağan ettik. Bu sayede sıfır atık felsefesiyle çevrenin, doğanın ve denizin korunması anlamında, geleceğe nasıl bir fayda sağladıklarını aktardık” diye konuştu.

Öğrenciler geri dönüşüme hem tanıklık etti, hem de katkı sağladı

Şehit Sedat Gezer Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Elvin Zorlu, topladıkları pet şişeleri öncelikle Mercan Bilim Merkezi’nin bahçesindeki Caretta Caretta figürlü atık kutusuna attıklarını söyleyerek “Çevre kirliliğini önleyen bir proje olduğu için, bize kazandırdığı şeyler olduğunu düşünüyorum. Yanımızda getirdiğimiz plastik şişeleri ve kapakları geri dönüşüm yapılması için makinenin içine attık. Sonrasında bu sürecin nasıl işlediğini gördük. Geri dönüşümden yapılan saksıların içinde sukulentler vardı ve bize hediye edildi” dedi.

Mercan Bilim Merkezi’ni daha önce de ziyaret ettiğini ve çok sevdiğini söyleyen Aden Yılmaz, “Geri dönüşüm, ülkemiz için de dünya için de çok önemli. Bence ülkemizde bu projelerin daha çok olması gerekli. Burası her çocuğun gelmesi gereken bir yer. Geri dönüşümün aşamalarını arkadaşlarımla beraber gördük” ifadelerine yer verdi.

Geri dönüşüm sürecine tanıklık ettiklerini aktaran öğrencilerden Beril Beyazgül, “Burada plastiğin nasıl dönüştürüldüğünü, insanların çevreye katkılarını öğrendim ve gerçekten hoşuma gitti. Geri dönüşüme hem tanıklık ettik, hem de katkı sağladık” dedi.

Öğrencilerden Furkan Demiratlı ise, “Güzel bir gündü. Geri dönüşümün faydalarını öğrendim. Daha önce de biliyordum, ama canlı bir şekilde görmek güzel oldu. Geri dönüşüm, geleceğimiz için önemli bir şey” diye konuştu.