Osmangazi Belediyesi, düzenlediği Masal Atölyesi ile çocukları masalların büyülü dünyasıyla buluşturuyor.BURSA (İGFA) - Geleceğe güven ve umutla bakan çocukların yetiştirilmesine katkı koyan Osmangazi Belediyesi, Hüdavendigar Yetenek Evi’nde gerçekleşen ‘Anne Çocuk Masal Atölyesi’ ile miniklerin yüzlerini güldürüyor. Masal atölyesine katılan çocuklar farklı masal karakterleri ve olay örgüleriyle sosyal becerilerini geliştirirken, aynı zamanda empati kurmayı da öğreniyor. Bunun yanı sıra ders sonunda yapılan resim ve el sanatları etkinlikleriyle çocukların motor gelişimi de destekleniyor.

Dönem boyunca ‘Rapunzel’, ‘Kırmızı Başlıklı Kız’, ‘Çizmeli Kedi’ ve ‘Alice Harikalar Diyarında’ gibi dünya klasiklerini işlediklerini dile getiren kurs eğitmeni Gülşah Yıldız, “Burada çocuklarımızı kitaplara ve kütüphanelere alıştırmayı amaçlıyoruz. Çünkü kitaplar, onların gelişimine büyük katkı sağlıyor. Haftada 1 gün ve 1 saat süren 4 haftalık programımızdan 4-6 yaş gurubu miniklerimiz faydalanıyor. Atölyemizde hem çocuklarımızın hayal dünyası genişliyor, hem de anneleriyle aralarındaki bağ güçleniyor” dedi.