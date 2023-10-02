Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünün çobanı Numan Karaman (60) sürüyü otlattığı esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Başıboş kalan 150 hayvan yonca tarlasına girdi. Taze yoncayı otlayan hayvanlar bir zaman sonra şişmeye başladılar.

Hayvanların şiştiğini fark eden köy sakinlerinin durumu Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirmesi üzerine il, ilçe müdürlüğünde görevli ekipler 150 hayvana müdahale ettiler. 2 hayvana zorunlu kesim yapılmasının ardından, diğer hayvanların kontrolleri yapıldı, tedavilerine başlandı. Öte yandan hayatını kaybeden Numan Karaman'ın ise yarın köyde toprağa verileceği öğrenildi.