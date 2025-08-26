Doğayla iç içe konumu ve temiz havasıyla dikkat çeken Ünye Çınarsuyu Tabiat Parkı, halkın kullanımına açılmasıyla birlikte misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.ORDU (İGFA) - Yıllardır vatandaşların kullanımına kapalı olan Ünye Çınarsuyu Tabiat Parkı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla halkın hizmetine sunulmuştu. Bakım-onarım çalışmaları, alan içerisinde bulunan sosyal donatı alanlarının revize edilmesi ile başlayan süreç sonucunda Tabiat Parkı yeni yüzüyle vatandaşlara hizmet veriyor.

Şehrin gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasına giren Çınarsuyu Tabiat Parkı Karadeniz’in serin suları ile yemyeşil doğanın buluştuğu noktada vatandaşlara benzersiz bir ortam sunuyor.

BURADA YOK YOK

Tabiat Parkı geniş piknik alanları, gölge altında keyifli vakit geçirilecek masalar, mangal ve semaver gibi hizmetlerin yanı sıra konaklama imkanıyla da vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Çocuklar için oyun alanları, yürüyüş yolları ve temiz havasıyla Çınarsuyu Tabiat Parkı, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen herkes için bir kaçış noktası konumuna geldi.

Tabiat Parkı aynı zamanda doğaseverler için çadır ve karavan alanlarıyla dikkat çekiyor. Geniş kamp alanında doğayla baş başa konaklama imkanı sunan park, karavan sahiplerine özel alanlarıyla konforlu bir tatil imkanı sunuyor.

DEZAVANTAJLI GRUPLAR DA BURADA AĞIRLANIYOR

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesince dezavantajlı gruplar da buradan ücretsiz faydalanıyor. Bu kapsamda dernekler aracılığıyla Çınarsuyu Tabiat Parkı’nda konaklayan vatandaşlar unutulmaz bir tatil geçiriyorlar.

Doğanın sakinliğiyle deniz sesinin birbirine karıştığı Çınarsuyu Tabiat Parkı’nda sevdikleri ile birlikte vakit geçirmek isteyen herkes buradan faydalanabilir.