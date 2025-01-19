İzmit Belediyesi Ali & Nazile Yıldız Çınar Akademi’de LGS öğrencileri için kurum kabul sınavı yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına hayata geçirdiği Çınar Akademi’de 8. sınıf öğrencileri için ek sınıf sınavı yapıldı. Yakın zamanda hayata geçen yeni hizmet binası Ali & Nazile Yıldız Çınar Akademi’de yapılan sınavda öğrenciler ter döktü. Yoğun katılımın olduğu sınavda, veliler de çocuklarını yalnız bırakmadı.
Çınar Akademi’de LGS öncesi sınav heyecanı yaşandı
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