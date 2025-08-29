İzmir Çiğli Belediyesi’nin “Çiğli’nin Yıldızları” burs programına başvurular başladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Çiğli Belediyesi, ilçede ikamet eden ve üniversitelerin lisans programlarını kazanan öğrencilere yönelik “Çiğli’nin Yıldızları” burs programını bu yıl da sürdürüyor. Yeni eğitim-öğretim dönemi için burs başvuruları alınmaya başlandı.

BAŞVURULAR 19 EYLÜL’E KADAR

Burs başvuruları 19 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin şu belgeleri hazırlaması gerekiyor; Öğrenci Belgesi, YKS Sonuç Belgesi, Transkript (2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri için),Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği İkametgah Belgesi, Kimlik Fotokopisi, Kiracı olanlar için Kira Sözleşmesi Öğrenciler başvurularını, Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 3. katında bulunan burs başvuru merkezine şahsen yapabilecek. Detaylı bilgi almak isteyenler ise 444 35 52 (Dahili: 2362) numaralı telefondan bilgi alabilecek.

BAŞKAN YILDIZ: “EĞİTİME YATIRIM, GELECEĞE YATIRIMDIR”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, eğitimin toplumların kalkınmasında en temel unsur olduğunu vurgulayarak, gençlerin eğitim yolculuğuna verilen desteğin uzun vadeli bir vizyonun parçası olduğunu ifade etti. Başkan Yıldız, “Bizler, yerel yönetim olarak sadece bugünün değil, yarının da sorumluluğunu taşıyoruz. Bu sorumluluğun en önemli ayağı ise gençlerimizin eğitimine katkı sunmak. Çünkü biliyoruz ki bilgiyle donanmış, özgüveni yüksek ve topluma faydalı bireyler yetiştirmek, hem Çiğli’nin hem de ülkemizin geleceğini şekillendirecek en güçlü teminattır” dedi.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Yıldız, belediye olarak hayata geçirdikleri ‘Çiğli’nin Yıldızları’ burs programının sadece maddi bir destek değil, aynı zamanda gençlere verilen bir değer ve güvenin ifadesi olduğunu belirtti. “Her bir öğrencimizin hayalleri bizim için kıymetli. Onların üniversite yolculuğunda yanlarında olmak, başarılarına ortak olmak istiyoruz. Bu programla, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve gençlerimizin potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.