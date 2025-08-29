İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’ın 58 yıllık simgesi Çinili Çeşme’yi yeniledi. Yıllardır fuar ziyaretçilerini serinleten çeşme, seramik yüzeyinden musluklarına kadar bakım ve onarımdan geçirildi. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin en önemli miraslarından Kültürpark’ı, tarihi dokusuna uygun olarak yenilemeye devam ediyor. Göl Gazinosu gibi parkın koruma altındaki tarihi değerleri arasında yer alan, 1967 yılında inşa edilen Kültürpark Çinili Çeşmesi’nde bakım ve onarım çalışması tamamlandı.

PIRIL PIRIL BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında tarihi çeşmenin tüm cephelerindeki boya katmanları mekanik temizlik ile çıkarılırken, çıkmayan boyalar kumlama yoluyla temizlendi. Raspası yapılan tüm yüzeylerdeki sonradan yapılmış ekler özgün haline sadık kalarak tamamlandı ve beyaz renkle boyandı. Tavan özgün sıva ile yeniden sıvanarak boyandı. Seramiklerde boyası zarar görmüş bezemeler yine özgün renkler bulunarak tamamlandı. Çeşmenin lüle deliklerine ise tarihi yapısına uygun Osmanlı tarzı çeşme takıldı.

GELECEK NESİLLERE İZ BIRAKACAK

Kültürpark Tarihi Çinili Çeşme, 1967 yılında düzenlenen 36’ncı İzmir Enternasyonal Fuarı için Mimar Bedri Kökten tarafından inşa edildi. İstanbul Tophane Nusretiye Camii Çeşmesi’nden esinlenen bu ampir üsluptaki yapı, sütunları, yuvarlak kemerleri ve geniş saçağıyla dönemin simgelerinden oldu. Dört köşesindeki musluklarıyla yıllarca fuar ziyaretçilerinin serinleme noktası olan simge, gelecek nesillere yeni izler bırakmak için yenilenerek 94’üncü İzmir Enternasyonal Fuarı’na hazırlandı.