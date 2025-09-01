Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uzunköprü’de mahalle delege seçimlerinde, ilçe başkan adayı Osman Aydın ve Belediye Başkanı Ediz Martin’in desteklediği beyaz Liste büyük farkla galip geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Uzunköprü'de CHP delege seçimleri tamamlandı. CHP İlçe Başkan adayı Osman Aydın ve Belediye Başkanı Ediz Martin'in desteklediği beyaz liste büyük farkla galip gelirken, diğer ilçe başkan adayı Ayhan Uztosun ve geçmiş dönem belediye başkanı Özlem Becan’ın desteklediği kırmızı liste yalnızca Kavak Mahallesi’nde beraberlik sonucu 3 delege çıkarabildi.

Toplam 98 delegenin belirlendiği seçimlerde beyaz liste 95 delege, kırmızı liste ise sadece 3 delege elde etti. Böylelikle 250 delegenin oy kullanacağı CHP Uzunköprü İlçe Kongresi öncesinde Osman Aydın ve ekibi mahallelerde büyük bir üstünlük sağlamış oldu.

Bu arada Demirtaş, Çöpköy ve Yeniköy mahalleleri ile 52 köyün delegeleri imza yöntemiyle belirlendi.

MAHALLE DELEGE SEÇİM SONUÇLARI ŞÖYLE OLUŞTU:

Cumhuriyet Mahallesi: Beyaz 110 – Kırmızı 66 (18 delege)

Atatürk Mahallesi: Beyaz 65 – Kırmızı 50 (12 delege)

Büyük Şehsuvarbey Mahallesi: Beyaz 113 – Kırmızı 58 (11 delege)

Halise Hatun Mahallesi: Beyaz 66 – Kırmızı 37 (7 delege)

Küçük Şehsuvarbey Mahallesi: Beyaz 42 – Kırmızı 2 (2 delege)

Rıza Efendi Mahallesi: Beyaz 54 – Kırmızı 18 (5 delege)

Muradiye Mahallesi: Beyaz 69 – Kırmızı 35 (9 delege)

Mesçid Mahallesi: Beyaz 113 – Kırmızı 12 (8 delege)

Aşcıoğlu Mahallesi: Beyaz 57 – Kırmızı 2 (3 delege)

Kavak Mahallesi: Beyaz 31 – Kırmızı 31 (6 delege, 3’er paylaşıldı)

Cami Muradiye Mahallesi: Beyaz 31 – Kırmızı 13 (4 delege)

Habib Hoca Mahallesi: Beyaz 49 – Kırmızı 37 (9 delege)

M. Fevzi Çakmak Mahallesi: Beyaz 55 – Kırmızı 12 (4 delege)

Çöpköy Mahallesi: İmza ile belirlendi (4 delege)

Yeniköy Mahallesi: İmza ile belirlendi (5 delege)

Demirtaş Mahallesi: İmza ile belirlendi (2 delege)

Seçim sonuçları, CHP Uzunköprü ilçe kongresi öncesinde Osman Aydın’ın elini büyük ölçüde güçlendirdi.