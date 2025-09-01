Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Zirvesi'nde Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekerek uluslararası toplumu eleştirdi. BM'nin reforma ihtiyaç duyduğunu belirtti. Suriye ve Güney Kafkasya'daki barış çabalarına vurgu yaptı, enerji güvenliği ve ulaşımda işbirliğinin önemini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in Tiencin kentinde Meyciang Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Şanghay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu"nda yaptığı konuşmada "Uluslararası toplum çoğu çocuk, kadın ve yaşlı 63 binden fazla Gazzelinin katledilmesine, masum yavruların açlıktan kırılmasına engel olamıyorsa hepimiz başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmek mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Oturumdaki konuşmasında, Yeniden Asya Girişimi çerçevesinde Asya ülkeleri ile ilişkilerini geliştirdiklerini ve bölgesel kuruluşlarla angajmanlarını artırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç şüphesiz Şanghay İşbirliği Teşkilatı bu kuruluşlar arasında müstesna bir yere sahiptir. Küresel çapta öngörülebilirliğin azaldığı, sınamaların arttığı bir dönemde teşkilatın Şanghay ruhu ilkelerini son derece kıymetli buluyorum. Küresel sorunların çözümü ancak iş birliği ve etkin çok taraflılık temelinde müşterek gayretlerin artırılmasıyla mümkündür. Bizim açımızdan bunun vücut bulacağı nokta merkezinde Birleşmiş Milletler'in bulunduğu çok taraflı sistemdir. Ancak görüyoruz ki Birleşmiş Milletler kendine yüklenen görevleri yerine getirebilmek için ciddi bir reforma ihtiyaç duyuyor. Bundan 80 yıl önceki şartların dikte ettiği mevcut sistemin değerli dostum Sayın Guterres'in tüm gayretlere rağmen ne Orta Doğu'daki zulümleri bitirmede ne de kural temelli uluslararası düzenin idamesinde bekleneni yapabildiğini söylemek hayli güçtür." diye konuştu.

"Uluslararası toplum çoğu çocuk, kadın ve yaşlı 63 binden fazla Gazzelinin katledilmesine, masum yavruların açlıktan kırılmasına engel olamıyorsa hepimiz başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmek mecburiyetindeyiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şurası bir gerçek ki bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz. Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletler'i küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti olduğuna inanıyorum. Gazze'si ve Batı Şeria'sı ile Filistin halkının tamamı için sesini yükselten tüm dostlarıma, tüm vicdan sahiplerine buradan teşekkür ediyorum." dedi.

Suriye'de kalıcı bölgesel barış ve istikrar adına tarihi fırsatlar sunan yeni bir dönemin kapılarının aralandığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceklerinin altını çizdi. Erdoğan, Güney Kafkasya'da ve Orta Asya'da kalıcı barış, istikrar ve refahın temini için son dönemde atılan adımlar memnuniyet verici olduğunu, bu adımların beşeri, iktisadi ve ticari münasebetlerin gelişimine, ulaşım ve iletişim hatlarının açılmasına katkı sağlamasını temenni ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapma hedefleri doğrultusunda çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Enerji ve bağlantısallık alanındaki gelişmeleri küresel istikrar, ekonomik kalkınma, enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir büyüme açısından hayati önemde görüyoruz." dedi.

Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın enerji güvenliğinin artırılması ve stratejik altyapı projelerinde ortaklıkların geliştirilmesi bakımından önemli bir platform olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yandan Hazar Geçişli Doğu Batı Orta Koridor Girişimi ile tarihi İpek Yolu'nu canlandırmayı hedeflerken, diğer yandan bu girişimi Kuşak ve Yol Girişimi ile uyumlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürdüklerini ve Kuzey-güneydoğu istikametinde hayata geçirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi ile de geniş bir coğrafyayı birbirine bağlamayı hedeflediklerini kaydetti.