Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pazaryeri İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi, Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.Pazaryeri Gündem / Bilecik (İGFA) - Kongrede mevcut Başkan Metin Polat, delegelerin tam desteğini alarak yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi Salonu’nda düzenlenen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığını CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir’in üstlendiği kongrede, faaliyet raporları okundu, dilek ve temenniler bölümünde partililer görüşlerini paylaştı.

Tek listeyle gidilen seçimde Metin Polat’ın listesi delegelerden tam destek aldı. 59 delegeden 35’inin oy kullandığı kongrede oyların tamamını alan Polat, bir kez daha CHP Pazaryeri İlçe Başkanı oldu.

YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Metin Polat başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Savaş Cengiz, Mustafa Göl, Muhittin Memişoğlu, Rehbiye Kurtuldu, Serdar Güler, Nevzat Coş, Fatma Aslan, Sibel Uslu, İlhan Kocabıyık, Berkay Polat.

Yedek listede ise Arif Mercan, Cengiz Aydemir, Ömer Öztürk, Hamit Başar, İbrahim Kınık, Mehmet Gümüştekin, Serkan Kireç, Özkan Erdağlı, Ayhan Muga, Mehmet Kağan Demirkıran yer aldı.

İl delegeliklerine ise Metin Polat, Serdar Güler, Savaş Cengiz, Hamit Başar, İlhan Kocabıyık, Nevzat Coş seçildi.

GENÇLİKTEN GÜÇLÜ MESAJ

CHP Pazaryeri İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Yağan, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sözleriyle salondan büyük alkış aldı.

BAŞKAN POLAT’TAN TEŞEKKÜR

Kongre sonunda yeniden ilçe başkanlığına seçilen Metin Polat, delegelere ve tüm katılımcılara teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.