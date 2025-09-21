Bursa Büyükşehir Belediyesi, Aktopraklık Arkeopark’ta ArkeoFest 2025’in açılışını gerçekleştirdi. Festival, 8 bin 500 yıllık tarihi mirası tanıtarak Bursa’nın kültürel ve turizm potansiyeline katkı sağlamayı amaçlıyor.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın arkeolojik zenginliklerini dünyaya duyurmayı hedeflediği ArkeoFest 2025’in açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bu alanlara sahip çıkmak zorundayız. 8500 yıl önceki yaşamı 15 yıl önce fark ettik. Daha önce keşfetseydik, belki daha fazla arkeolojik kalıntıya ulaşırdık” dedi.

Bozbey, Necmi Karul liderliğinde başlatılan ve Nilüfer ile Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği projenin önemine değinerek, “Arkeopark, konaklama üniteleri ve yakında açılacak müzesiyle Türkiye’nin örnek alanlarından biri. ArkeoFest, Türkiye’de bir ilk olarak bu alanı Bursalılara, Türkiye’ye ve dünyaya tanıtıyor. 40’tan fazla atölyeyle çocuklar ve aileler tarihe dokunuyor, kültürel bilinç kazanıyor. Bu alanı gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin sorumluluğu.” diye konuştu.

Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanı Günay Kılıç ise, 183 dönümlük Aktopraklık Arkeopark’ın 8 yıl aradan sonra yeniden düzenlendiğini belirtti.

Bakım, onarım ve bilgilendirme tabelalarıyla alanı canlandırdıklarını belirten Kılıç, "İlk günden 10 bini aşkın ziyaretçi geldi. Üniversiteler, Kültür Bakanlığı ve Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi gibi paydaşlarla çalışıyoruz. Osmanlı kalıntıları da bulunan bu bölge, 8 bin 500 yıllık tarihiyle çok zengin" dedi.

Festivalin sürdürülebilir kentler ağına katıldığını, plastik kullanımının azaltıldığını ve güneş enerjisinin kullanıldığını vurgulayan Kılıç, “SDC ile uluslararası tanıtım yapacağız. Festival, 21 Eylül Pazar günü de devam edecek. Uludağ Üniversitesi’nden 7S otobüsleriyle veya belediye seferleriyle ulaşım sağlanıyor.” diye konuştu.