Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanlığı kongresi öncesi partide hareketli günler yaşanıyor. Yarın gerçekleştirilecek kongre öncesinde mevcut il başkanı ve yeniden aday olan Ali Özdemir, seçim çalışmaları kapsamında Pazaryeri İlçe Teşkilatını ziyaret etti.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Ziyarette partililerle bir araya gelen CHP Pazaryeri İlçe Başkanı Ali Özdemir, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vererek CHP’nin Bilecik genelinde daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini vurguladı.

“Bizim gücümüz, partimize ve halkımıza olan inancımızdan gelir. Yarın yapılacak kongremiz, bu inancı pekiştiren bir demokrasi şöleni olacaktır.”

Ziyarette Özdemir’i; CHP Pazaryeri İlçe Başkanı Metin Polat, Kadın Kolları Başkanı Sibel Gürel Uslu, Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Yağan, İl Genel Meclis Üyesi Ekrem Yunak, Belediye Meclis Üyeleri Ercan Us ve Remzi Ataman ile çok sayıda partili karşıladı.

Partililer, Ali Özdemir’e kongre sürecinde tam destek verdiklerini belirterek başarı dileklerinde bulundu.

Pazaryeri ziyaretinin ardından konuşan Özdemir, “CHP, halkın umududur. Biz bu umudu büyütmeye, Bilecik’te ve Türkiye’de Cumhuriyetin ışığını daha da parlatmaya kararlıyız.” ifadelerini kullandı.