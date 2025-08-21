Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerini yeni hizmet binasında ağırladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ziyarete Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırklareli Milletvekilli Vecdi Gündoğdu, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, CHP Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi katıldı.

Gerçekleşen ziyarette Kırklareli’nin mevcut durumu, sanayi, ticari ve ekonomik konuları, problemler, çözüm önerileri ve yerel gündem konuşuldu. Ülkelerin kalkınmasının ve refah düzeyinin artmasının Ticaret ve Sanayi’den geçtiğini bildiklerini vurgulayan CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, üretimin her alanında Trakya Bölgesi’nin ülke ekonomisine büyük katkısı bulunduğunu ifade etti.

Sivil Toplum Kuruluşları’nın öneminin çok büyük olduğuna değinen CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’nın da istihdamın artarak, ekonominin canlanması için lokomotif görevi gördüğünü ifade ederek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüsnü Güngör Akarca’nın nezdinde tüm Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri ile CHP Kırklareli İl Yönetimini ağırlamaktan son derece memnun kaldıklarını ifade eden Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüsnü Güngör Akarca; Oda yönetimi olarak Kırklareli’deki istihdamın arttırılarak, ekonominin canlanması için bugüne kadar yapılan ve önümüzdeki günlerde yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, güzel temennilerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti.