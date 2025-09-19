Edirne'de CHP İpsala İlçe Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede tek liste ile gidilen seçimlere 105 delege katılarak oy kullandı. İsmail Göksu kongrede bir kez daha güven tazeledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP’nin Edirne'deki kongre süreçleri İpsala İlçe Kongresi ile başladı.

İpsala Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını Ahmet Baran Yazgan yaparken, kongrede tek liste ile gidilen seçimlere 105 delege katılarak oy kullandı.

İsmail Göksu kongrede bir kez daha güven tazeledi.

Göksu başkanlığındaki CHP İpsala İlçe Yönetimine İsmail Anbar, Tamer Çolak, Bilal Çavuş, Mustafa Dura, Serap Fidan, İsmail Filiz, Volkan Korkan, Ali Ersin Şenerler, Ramazan Sertuğ Şentürk, Gülşah Şimşek, Tetik Serhat ve Nilgün Yeter seçildi.

Yeni dönemin il delegeleri ise şu isimlerden oluştu: Mıstık Ak, Mine Akay, Aslı Aldemir, Dilber Alış, İsmail Anbar, Alican Atalay, Barış Bilgin, İbrahim Bilgin, Bilal Çavuş, Şükrü Çeşmeli, Tamer Çolak, Mustafa Dura, İlgi Durmaz, İlkay Filiz, İsmail Göksu, Ahmet Murat Gürler, Gürcan Güven, Alaattin Kaya, Aliye Onar, İbrahim Örs, Ahmet Özkan, Hatice Kovancı Sezer, Uğur Soydan, Ali Ersin Şenerler, Cenan Tetik, Ali Tuncay, Hüseyin Tunç, Ahmet Uğraş Uybaş, Ersin Yasa.