CHP Bursa İl Kadın Kolları, TBMM personeli Saliha Akkaş’ın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmesine tepki gösterdi. İl Kadın Kolları Başkanı Nigar Bölüker, kadın cinayetlerinin siyasi olduğunu vurgulayarak, 'TBMM bile koruyamıyorsa, kim koruyacak?' dedi.BURSA (İGFA) - Bursa’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Kadın Kolları, kadın cinayetlerine karşı basın açıklaması düzenledi.

CHP Bursa İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya İl Kadın Kolları Başkanı Nigar Bölüker, Kadın Kolları MYK Üyesi Fatma Özgür, ilçe kadın kolları başkanları ve yöneticiler katıldı.

Açıklamada, TBMM personeli Saliha Akkaş’ın, hakkında koruma kararı olmasına rağmen boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmesi ele alındı.

"KADIN CİNAYETLERİ MÜNFERİT DEĞİL, SİYASİ"

Nigar Bölüker, Saliha Akkaş cinayetinin “göz göre göre geldiğini” belirterek, “Temmuz ayında 31 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 30 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Kadın cinayetleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini büyüten siyasi tercihlerin, suskunluğun ve cezasızlığın sonucudur” dedi. Bölüker, iktidarın kadınları koruyamamasını eleştirerek, “Kadınları koruyamayanlar, halkın vicdanında ve sandıkta hesap verecek. O koltuklardan inecek, o saraylardan çıkacaklar” diye konuştu.

“TBMM KENDİ ÇALIŞANINI KORUYAMIYOR”

TBMM’nin kendi personelini dahi koruyamamasının vahim bir durum olduğunu vurgulayan Bölüker, “Buna da mı sessiz kalacaksınız? Saliha için sessiz kalmayacağız! 6284 sayılı yasa etkin bir şekilde uygulanmalı, İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girmeli” dedi.

CHP Bursa İl Kadın Kolları, kadın cinayetlerine karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayarak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güvenliği için çağrıda bulundu.