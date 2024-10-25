Soner Arıca İzmit'te Cumhuriyet için gönüllü sahne aldı Soner Arıca İzmit'te Cumhuriyet için gönüllü sahne aldı
Cemre Baysel'den şaşırtan hamle! Eski rol arkadaşını takipten çıktı
Baht Oyunu, Sakla Beni, Sol Yanım, Yeşil Deniz gibi dizilerle tanınan güzel oyun Cemre Baysel, sosyal medyada yaptığı hamleyle gündem oldu. Eski rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'nu takipten çıkaran Baysel'in...Devamı için tıklayınız