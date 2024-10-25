2024 yılı Eylül ayı itibariyle, 2023’ün aynı dönemine göre konut fiyat endeksi İstanbul’da yüzde 23.4, Ankara’da yüzde 30.4, İzmir’de ise yüzde 23.1 oranında arttı. Türkiye genelindeki konut fiyat endeksi ise bir önceki yılın Eylül ayına göre yüzde 27.4 artarken, reel olarak yüzde 14.7 azaldı.İSTANBUL (İGFA) - 2024 yılı Eylül ayı itibariyle, 2023’ün aynı dönemine göre konut fiyat endeksi İstanbul’da yüzde 23.4, Ankara’da yüzde 30.4, İzmir’de ise yüzde 23.1 oranında arttı. Türkiye genelindeki konut fiyat endeksi ise bir önceki yılın Eylül ayına göre yüzde 27.4 artarken, reel olarak yüzde 14.7 azaldı.

Tüketicilerin kredi başvurusunda bulundukları bankalar dışında, diledikleri sigorta şirketi üzerinden poliçe yaptırıp, bunu bankalara ve diğer finans kuruluşlarına ibraz etme hakları bulunduğunu vurgulayan uzmanlar, tüketicilerin iyi araştırma yaparak en uygun fiyatlı kredi hayat sigortası poliçesi satın alabileceklerini söyledi. Krediyle konut alacakların önünde, hayat sigortalı ve hayat sigortasız olarak iki farklı alternatif bulunuyor. Sigortasız seçeneğin faiz oranı daha yüksek olduğundan, kredi maliyeti de artıyor. Sigortalı teklifte ise, tüketicilerin karşısına ekstra kredi hayat sigortası maliyeti çıkıyor. İhtiyaca göre uyarlanmış sigorta teklifleriyle, kullanıcıların bütçesini önemli ölçüde rahatlatan olayinkolayi.com, konut kredisi kullanacaklara bankalara oranla yüzde 40’ı bulan avantajlı fiyatlara, kredi hayat sigortası poliçesi yaptırabilme fırsatı sunuyor.