Kocaeli'de Çayırova Belediyesi 2024-2025 Yılı Eğitim-Öğretim Dönemi Yıl Sonu El Sanatları Sergisi, bugün düzenlenen törenle yoğun bir ziyaretçiyle birlikte kapılarını açtı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi’nin bilgi evlerinde yer alan meslek-sanat edindirme kurslarında eğitim alan Çayırovalı kursiyerlerin el emekleri görücüye çıktı.

Çayırova Belediyesi 2024-2025 Yılı Eğitim-Öğretim Dönemi Yıl Sonu El Sanatları Sergisi, bugün düzenlenen törenle ziyarete resmen açıldı.

15-18 Mayıs tarihleri arasında, saat 09.00 ile 18.30 arasında ziyaret edilebilecek sergide; dikiş, örgü, iğne oyası, el nakışı, el sanatları, resim ve pastacılık alanlarında eğitim alan kursiyerler, sene boyunca ortaya koydukları el emeği göz nuru eserleri sergiliyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen serginin açılışına Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, kent protokolü, birim müdürleri, kursiyerler, öğretmenler ve çok sayıda Çayırovalı katılım gösterdi.

“DOLU DOLU VAKİT GEÇİRİYORSUNUZ”

Programda bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçenin 8 noktasında bulunan ve 9 mahallesine hizmet veren bilgi evlerinde dolu dolu vakit geçirdiklerini belirterek, "Siz değerli hanımefendilerimizin bilgi evlerimizde yapmış olduğunuz çalışmaları sergileyeceğiz. Yetişkin bireylerimizin de bireysel olarak yeteneklerini keşfetmesi için bu çalışmalar çok önemli" dedi.