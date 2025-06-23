Yeşilova Holding’in iştiraki Canray Ulaşım, Eurasia Rail Fuarı’nda sürdürülebilir ve yüksek teknolojili raylı sistem çözümleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisini topladı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük raylı sistemler fuarlarından Eurasia Rail 2025, İstanbul’da sektörün liderlerini buluşturdu. Yeşilova Holding bünyesindeki Canray Ulaşım, fuarda sergilediği yenilikçi ve çevreci çözümlerle öne çıktı.

Raylı sistem araçları için yüksek dayanımlı alüminyum bileşenler ve katma değerli üretim teknolojileri sunan şirket, yerli ve yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Eurasia Rail 2025, Canray Ulaşım için yalnızca ürünlerini sergileme alanı değil, aynı zamanda yeni iş fırsatlarının kapısını aralayan bir platform oldu. Fuarda gerçekleştirilen B2B görüşmeler, mevcut projelerin güçlendirilmesi ve yeni pazarlara açılma potansiyelini artırdı.

Fuar süresince çok sayıda iş ortağı ve sektörel paydaşı standında ağırlayan Canray Ulaşım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile Bakan Yardımcıları Enver İskurt ve Osman Boyraz’ı da konuk etti. Bakan Uraloğlu’na, şirketin raylı sistemlere yönelik geliştirdiği yenilikçi ürünler ve Türkiye’deki milli projelerde üstlendiği roller hakkında detaylı bilgi sunuldu.

“GELECEĞİN ULAŞIMINA KATKI SAĞLIYORUZ”

Canray Ulaşım Genel Müdürü ve Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova, fuarla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Canray olarak sadece ürün değil, bir vizyon sunuyoruz. Geleceğin ulaşımı çevreci ve yenilikçi çözümlerle şekilleniyor. Yurt içi ve yurt dışındaki tecrübelerimizi sürdürülebilirlik ilkeleriyle birleştirerek sektöre yön veriyoruz” ifadelerini kullandı.