Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte 3. Kayseri Gastronomi Günleri kapsamında gerçekleştirilen lezzet dolu etkinlikler kapsamında ünlü şeflerle birlikte Kayseri Yağlaması atölye çalışmasına katıldı.KAYSERİ (İGFA) - 24 Ekim Cuma günü kapılarını açarak kentin zengin mutfak kültürünü üçüncü kez Türkiye ile buluşturan Kayseri Gastronomi Günleri, Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olurken bugüne kadar sürecek lezzet şöleni, atölyeler, yarışmalar ve miniklere özel etkinliklerle dolu dolu geçiyor.

Bu lezzet dolu şöleni ve etkinlikleri yakından takip eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri Gastronomi Günleri’nin ikinci gününde kentin gastronomi kalbi Mutfak Sanatları Merkezi’nde ünlü şeflerle atölye çalışmasına katıldı.

Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve ünlü şeflerle birlikte Mutfak Sanatları Merkezi’nde Kayseri Yağlaması yaptı.

Mutfakta hünerlerini sergileyen ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte harika bir Kayseri Yağlaması tabağı hazırlayan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Yağlaması yapımının püf noktalarını da paylaştı. Büyükkılıç, atölye çalışmasına katılan ünlü şeflere de teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, tüm vatandaşları Kayseri’nin zengin mutfak kültürünü tanıtan 3. Kayseri Gastronomi Günleri’ne davet ederek kadim kentin eşsiz lezzetlerini tatmalarını tavsiye etti.

3. Kayseri Gastronomi Günleri boyunca Türkiye’nin ünlü şefleri atölyeler düzenleyecek, influencerlar dijital platformlarda canlı paylaşımlar yapacak. Genç yeteneklerden ev hanımlarına, minik şeflerden usta isimlere kadar herkesin sahne alacağı yarışmalarla renklenen etkinlikte, sevilen müzik grubu Karaf ve Turan Güneş sahne alacak. Çocuklara özel Kukuli ve Sevimli Dostlar programları ise miniklere unutulmaz anlar yaşatacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla hayata geçirilen 3. Gastronomi Günleri, gastronomi turizmi açısından kente büyük katkı sağlamayı hedefliyor.