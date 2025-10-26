Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), kasım ayında dopdolu bir sanat programıyla İzmirlileri müziğin, edebiyatın ve görsel sanatların büyülü atmosferine davet ediyor.İZMİR (İGFA) - AASSM, sonbaharı yine dopdolu bir kültür sanat programıyla karşılıyor. Konserler, atölyeler ve sergiler, kasım ayı boyunca İzmirlilerle buluşuyor.

Kasım programında İzmir Oda Orkestrası tarafından iki konser düzenlenecek. Orkestra, 10 Kasım’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının yıl dönümünde anmak üzere özel bir konsere imza atacak.

Yazar, seslendirme sanatçısı ve sunucu Yekta Kopan’ın üç günlük atölyesi, Türk alternatif müziğinin sevilen grubu Redd konseri ile Serenad Bağcan ve İzmir’in Kadınları Korosu konseri de kasım programında yer alıyor.

“YEKTA KOPAN`LA OKUMAK VE YAZMAK YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ”

Yazar, seslendirme sanatçısı ve sunucu Yekta Kopan, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Müzik Kütüphanesi`nde üç günlük atölye düzenliyor.

7-8-9 Kasım tarihlerinde düzenlenecek “Yekta Kopan’la Okumak ve Yazmak Yaratıcı Yazarlık Atölyesi”, saat 19.00’da başlayacak. 18 yaş üstü yetişkinlere yönelik gerçekleştirilecek atölye, 20 kişilik kontenjan ile sınırlı. Atölye çalışmasına katılmak isteyenlerin, 27 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren https://www.aassm.org.tr/ adresinde “Başvuru Yap” bölümündeki formu doldurarak kayıt yaptırmaları yeterli olacak. Atölyede katılımcılar, nitelikli bir okur olmanın yollarını keşfedecek, yazma tekniklerine adım atacak ve yaratıcı yazarlığın temel ilkelerini sanatın farklı alanlarıyla ilişkilendirerek deneyimleyecek.

İZMİR DEVLET SENFONİ ORKESTRASI’NDAN ÜÇ KONSER

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, kasım ayı boyunca üç özel konserle sanatseverleri büyülemeye hazırlanıyor. Usta şeflerin yönetiminde gerçekleşecek konserler, klasik müzik tutkunlarına eşsiz bir dinleti deneyimi sunacak. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın ilk konseri, 7 Kasım’da olacak. Konserin orkestra şefliğini Tulio Varas üstlenirken, solist ise Xavier Foley olacak. İkinci konser ise 14 Kasım’da Tolga Atalay Ün şefliğinde gerçekleşecek. Konserin solisti Deniz Şensoy aynı zamanda kemanda müzik ziyareti sunacak, flütte ise Denizcan Eren olacak. Son konser de 28 Kasım’da Ruth Reinhardt şefliğinde düzenlenecek. Konserin solisti Maximillian Hornung, aynı zamanda viyolonselde yer alacak. Konserler, Büyük Salon’da saat 20.00’de başlayacak. Bilet satışı, biletinial.com üzerinden yapılıyor.

ATATÜRK’Ü ANMA KONSERİ - DOKUZU BEŞ GEÇE

İzmir Oda Orkestrası, duygusal ve zarif bir repertuvarla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının yıl dönümünde anmak üzere özel bir konser verecek. AASSM Büyük Salon’da 10 Kasım günü saat 20.00’de düzenlenecek konser, “Atatürk’ü Anma Konseri - Dokuzu Beş Geçe” adıyla sahnelenecek. Ünlü oyuncular Tilbe Saran ve Yiğit Özşener’in anlatımıyla gerçekleşecek konserde anlatımlar, Mehmet Ergen’in kaleminden çıkacak. Özel programın yönetmenliğini ise Lerzan Pamir üstlenecek.

“LA LİRİCA VERA” KONSERİ

Soprano Eylem Demirhan ve tenor Aydın Uştuk, “La Lirica Vera” konseriyle İtalyan operasının en seçkin aryalarını seslendirecek. Tutku, zarafet ve güçlü vokallerle dolu bu akşam, klasik müzikseverler için kaçırılmayacak bir deneyim olacak. “La Lirica Vera” Eylem Demirhan & Aydın Uştuk’un konseri, 13 Kasım’da saat 20.00’de Küçük Salon’da olacak.

Türk alternatif müziğinin sevilen grubu Redd, bu kez akustik performansıyla AASSM sahnesinde olacak. Konser 15 Kasım’da saat 20.00’de düzenlenecek. Bilet ve bilgi için kultursanat.izmir.bel.tr ile www.aassm.org.tr/ adresleri ziyaret edilebiliyor.

TÜRK VE JAPON EZGİLERİ BU KONSERDE

“Lale: Dostluğun İkinci Yüzyılı Başlarken” adlı özel konserde, Türk ve Japon müzisyenler dostluk temalı ezgilerle buluşacak. İki kültürün zarif tınıları, AASSM Küçük Salon’da barış ve dostluk mesajı verecek. 16 Kasım’da saat 20.00’de düzenlenecek konser, ücretsiz olacak.

GENÇ NEFESLER: O DA TEKFEN KONSERİ

Genç müzisyenlerden oluşan O da Tekfen topluluğu, yenilikçi repertuvarı ve enerjik yorumlarıyla Küçük Salon’da 17 Kasım saat 20.00’de izleyici ile buluşacak. Konser, ücretsiz olacak. Konserin solistleri Hüseyin Mehmetoğlu, Gökçen Erdem, Ezgi Pikaysen ve Tuğçe Baydar olacak. Baydar, viyolada da yer alacak.

KLASİK MÜZİĞİN ZARAFETİ SAHNEDE

Ayın son haftasında, İzmir Oda Orkestrası yeniden sahnede olacak. Konser, AASSM’nin müzikal çeşitliliğini bir kez daha gösterecek. Büyük Salon’da 26 Kasım saat 20.00’de gerçekleştirilecek konserin şefliğini Jesko Sirvend üstlenecek. Solist Florin Iliescu, aynı zamanda kemanda da yer alacak. Bilet satışı ve bilgisi için kultursanat.izmir.bel.tr ile www.aassm.org.tr/adresleri ziyaret edilebiliyor.

SERENAD BAĞCAN VE İZMİR’İN KADINLARI KOROSU

Güçlü sesiyle tanınan Serenad Bağcan, İzmir’in Kadınları Korosu ile aynı sahnede buluşuyor. Kadın dayanışmasının ve müziğin birleştirici gücünün hissedileceği bu konser, Büyük Salon’da 27 Kasım saat 20.00’de yapılacak. Konserin bilet satışı, bubilet.com.tr üzerinden yapılıyor.

DOPDOLU SERGİ PROGRAMI

Kasım ayında çok sayıda ücretsiz sergi de AASSM’de olacak. Ziyaretçiler, kasım boyunca seramikten minyatüre; resimden enstalasyona uzanan çok yönlü bir sanat seçkisiyle karşılaşacak. Ebru İlbeyci Seramik Yarışması Sergisi 3 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında giriş ve üst kat batı galeride, “Gazinin İzinde 32 Yıl” Plastik Sanatlar Sergisi 23 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında üst kat doğu galeride, Ayşegül Devecier Tezhip, Minyatür, Hat Sergisi 4-30 Kasım tarihleri arasında giriş kat doğu galeride, Ekonomi Üniversitesi Enstalasyon Sergisi 12 Kasım-9 Aralık tarihleri arasında alt kat galeride, D.E.Ü. G.S.F. Yarım Asır Sempozyum Sergisi 17 Kasım-17 Aralık tarihleri arasında üst kat doğu galeride, D.E.Ü. G.S.F. Bellek No.2 Arşiv Sergisi 17 Kasım-17 Aralık üst kat batı galeride, Ceren Suntekin Resim Sergisi ise 20-30 Kasım tarihleri arasında giriş kat batı galeride olacak.