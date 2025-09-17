TÜİK'in Haziran ayı verilerine göre açıkladığı Hayvancılık İstatistikleri'nde büyükbaş hayvan sayısı, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,2 artarak 17 milyon 189 bin başa yükseldi. Küçükbaş hayvan sayısı ise yüzde 5,5 artışla 58 milyon 206 bin baş olarak kaydedildi. Büyükbaşta manda sayısı yüzde 2,3 oranında azaldı.ANKARA (İGFA) -Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 hayvancılık istatistiklerini açıkladı.

Büyükbaş hayvan sayısı, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,2 artarak 17 milyon 189 bin başa yükseldi. Büyükbaş kategorisinde sığır sayısı yüzde 1,2 artarak 17 milyon 30 bin baş, manda sayısı yüzde 2,3 azalarak 158 bin baş oldu.

Verilere göre küçükbaş hayvan sayısı ise yüzde 5,5 artışla 58 milyon 206 bin baş olarak kaydedilirken, küçükbaşta koyun sayısı yüzde 6,7 artarak 47 milyon 15 bin baş, keçi sayısı yüzde 3,4 yükselerek 11 milyon 191 bin başa ulaştı.