Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Felsefe Kulübü'nün paydaşlığıyla düzenlenen Açık Kapı Toplantıları/Felsefe Söyleşileri 2024-2025 dönemi, “Homeros'tan ChatGPT'ye Bilişsel Ufkumuz” başlıklı söyleşiyle başladı.BURSA (İGFA) - Moderatörlüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hızalan'ın üstlendiği söyleşide İstanbul İletişim Enstitüsü Kurucu Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, yapay zeka dönemini, hiper sözlü kültür dönemi olarak tanımladı.

Sözlü kültürden yazılı kültüre geçişte yaşanan bilişsel dönüşümdeki gibi bir dönüşümün eşiğinde olunduğunu kaydeden Prof. Dr. Nalçaoğlu, ChatGPT'nin akademi dünyasında büyük bir paniğe neden olduğunu da kaydetti. Nalçaoğlu, ödevlerini ChatGPT'ye yaptıran öğrencilere, “Kötü yazıyor zaten. Sadece yardımcı olarak kullanın” dedi.

Prof. Dr. Nalçaoğlu, yapay zekanın insan iradesinin erozyonuna neden olduğunu belirterek, “Yapay zeka, otorite içeren, üniversite ve kurumların erimesi, erişim kolaylığı yüzeysellik ve geçicilik getiriyor. Bilgilerin doğru olup olmaması da önemli değil. Gerçek olanla sahte olanın fark edilmemesi demek” diye konuştu.

Yapay zekanın henüz bilinçli olmadığını ya da düşünemediğini de kaydeden Prof. Dr. Nalçaoğlu, “Kafa karışıklığı ve kararsızlık toplumuna doğru gidiyoruz.Ben bu döneme hiper sözlü kültür dönemi diyorum. Sözlü kültürün geçicilik, uçuculuk özelliklerini barındırıyor ama bir farkla hatırlamayı ortadan kaldırıyor. Yeni kültürde, buna okumama kültürü de diyorum, hatırlama özelliği de ortadan kalkıyor.” dedi.

Prof. Dr. Nalçaoğlu ve Prof. Dr. Hızalan'a söyleşi sonunda, “ÇEK Kır Çiçekleri Okusun Diye” kampanyasına adlarına yapılan bağışın sertifikası, BUSİAD Başkan Yardımcıları Veda Girgin Eroğlu ve Tuncer Hatunoğlu tarafından takdim edildi.