Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin eski yerleşim yerlerinde tarihi dokuyu koruyarak bölgeyi güvenli ve modern bir yaşam alanına dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa’da katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışının hakim olmasına büyük önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşlarla sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Osmangazi ilçesi Ebu İshak Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey, ilk olarak Mahalle Muhtarı Mustafa Durmaz’la bir araya gelerek yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Vatandaşlarla da sohbet edip sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm önerilerini paylaşan Başkan Mustafa Bozbey, mahalleyi gezerek incelemelerde bulundu.

“Kentsel dönüşümü başlatmak istiyoruz” Ebu İshak Mahallesi’nin çok eski bir yerleşim yeri olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, “Ebu İshak Mahallesi, kent merkezinde yer alan önemli bir bölge. Mahallemizde yaşanan sorunları ve daha yaşanabilir hale gelmesi için çözümleri biliyoruz. Mahallemizde kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarını hemen başlatmak istiyoruz” dedi.

“Modern bir yaşam alanına dönüştürmeliyiz” Mahallede sit alanı niteliğinde yapılar bulunduğuna da dikkat çeken Bozbey, “Tarihi yapıları da koruyarak Osmangazi Belediyesi ile ortaklaşa hareket ederek bu bölgeyi güvenli ve modern bir yaşam alanına dönüştürmeliyiz. Bursa’nın her mahallesinin yaşanabilir ve güvenli olması lazım. İnsanlar huzurla ve mutlulukla oturmalı. Önümüzdeki süreçte hep birlikte bunları gerçekleştireceğiz” diye konuştu.