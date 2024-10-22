Sarp kayalıkları, sıcak su kaynağı, kaya hamamı ve şelalesiyle doğa tutkunlarının ilgi odağı olan Sağdağı Kanyonu’nda sonbahar renkleri hakimİlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Orhaneli ve Büyükorhan ilçeleri sınırlarında bulunan Sadağı Kanyonu Tabiat Parkı, büründüğü sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2020'de "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edilen kanyon, kentin gürültüsünden ve stresinden kaçanların uğrak yeri haline geldi.

Sonbaharın gelişiyle aynı bir güzelliğe bürünen Sadağı Kanyonu, ziyaretçilerini bekliyor