Bursa'da Osmangazi Belediyesi, kentin geleceğini dijital dünyanın imkanlarıyla şekillendirecek örnek bir projeye ev sahipliği yapıyor. ‘Birlikte Tasarlayalım mı?’ isimli Video Oyunları ve Yapay Zeka Uygulamalarıyla Katılımcı Tasarım Çalıştayı ile atıl kamusal alanlar, dijital ortamda yeniden tasarlanacak.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin öncülüğünde ve Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek üç günlük çalıştayda Bursalılar, Minecraft benzeri dijital araçlar ile yapay zeka uygulamaları kullanarak kendi şehir modellerini oluşturacak.

Katılımcıların hem teknolojiyi deneyimleyecekleri hem de yaşadıkları kente fikirleriyle yön verecekleri proje sonunda hazırladıkları tasarımlar, Bursa’nın fethinin 700’ncü yılı kutlamaları kapsamında Osmangazi’de sergilenme fırsatı bulacak. Böylece, tarih ile geleceği buluşturan yenilikçi bir kent vizyonu ortaya çıkacak.

21-23 Kasım 2025 tarihleri arasında Soğanlı Kültür Merkezi’nde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında düzenlenecek çalıştaya, 15-65 yaş arası tüm Bursalılar katılabilecek. Kontenjanın sınırlı olduğu etkinlikle başvurular 7-29 Ekim 2025 tarihleri arasında alınıyor.