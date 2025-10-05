BUFSAD çatısındaki ‘BİZ’ Kadın Fotoğraf Grubu, 5. yılını 'SARMAL' sergisiyle kutluyor. Aylin Kırgözoğlu’nun küratörlüğünde, doğum-yaşam-ölüm döngüsünü cyanotype tekniğiyle yansıtacak sergi, sanatseverleri 18 Ekim'de Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde bekliyor.BURSA (İGFA) - BUFSAD çatısı altında bir araya gelen ‘BİZ’ Kadın Fotoğraf Grubu,beşinci yılını ‘SARMAL’ sergisiyle taçlandırıyor.
Kadın sanatçılara özel farkındalık oluşturmasıyla göze çarpan ‘BİZ’ KadınFotoğraf Grubu,Aylin Kırgözoğlu’nunküratörlüğünde ‘SARMAL’ Sergisi’ni izleyicisiyle buluşturacak.
‘Doğum, yaşam, ölüm’ döngüsünün görsel yankısını cyanotype tekniğinin dijital uyarlamasıylayansıtan kadın fotoğrafçılar sanatseverleri sergiyi hissetmeye ve anlamaya davet ediyor. Sergi açılışı 18 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 15:00’teRessam Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek.
Doğumun çıplak neşesinden yaşamın çetin kıvrımlarına, ölümün sessiz zarafetine uzanan içsel yolculuğun durağı olan sergi,kültür sanat çevresi tarafından ilgiyle bekleniyor.
Sergide yer alan fotoğrafçılar: Aslı Güler, Aylin Kırgözoğlu, Handan Özer, İclal Atasever, İffet Karaca, İlknur Dönmez, Lale Düdükçü Atabek, Lale Aksu Taşman, Nedret Hotun, Nermin Atalay, Nesrin Akbaş, Nihal Bilal, Reyhan Çervatoğlu, Serpil Savaş, Şule Deniz