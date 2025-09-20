Bursa Havalimanı’ndan yeni iç seferler için çalışmalar başladı. Rize-Artvin ve Kars uçuşları için 5 ili temsil eden 100 sivil toplum kuruluşu biraraya gelerek uçuşların Bursa’ya kazandırılması için harekete geçti.BURSA (İGFA) - Bursa Havalimanı’ndan mevcut Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Antalya uçuşlarının yanı sıra Almanya Stutgart ve Düsseldorf uçuşları ortalama yüzde 90 dolulukla devam ediyor. Bursa’da nüfus yoğunluğu bulunan Artvin, Rize, Kars, Ardahan ve Iğdır illerini temsil eden sivil toplum kuruluşları Rize-Artvin ve Kars uçuşları için çalışmalarını başlattı. Önceki gün Artvin Kafkas Dernekleri Başkanı Özgür Gümüş, Bursa Rizeliler Derneği Başkanı Hızır Ofluoğlu, Kars-Ardahan-Iğdır Dernekleri Federasyonu Başkanı Durmuş Duman, Artvin Vakfı Başkan Vekili Fatih Alagöz, ARSİYAD Yönetim Kurulu Üyesi Armağan Uzun, Artvin Şavşatlılar Derneği Başkanı Olgun Altun ile birlikte derneklerin yöneticileri ve temsilcilerinin katıldığı toplantıya AK Parti 27. Dönem Bursa Milletvekili Mustafa Esgin davet edildi.

STK’LARDAN BURSA HAVALİMANI ÇAĞRISI

Bursa Havalimanı’nın uluslararası ve yurt içi uçuşlarda daha aktif olması için mücadele eden Esgin’e taleplerini ileten Artvin Kafkas Dernekleri Başkanı Özgür Gümüş, “Burada 5 ilimizi temsil eden 100 sivil toplum kuruluşu adına bulunuyoruz. Bursa’mızın havayoluyla daha ulaşılabilir bir şehir olması için yaptığınız gayretli çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bursa’dan Rize-Artvin Havalimanı ile Kars Havalimanı’na uçuşların başlatılması için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” dedi. Bursa Rizeliler Derneği Başkanı Hızır Ofluoğlu, “Bursa’da yaşayan Rizeliler olarak memleketimize İstanbul üzerinden veya karayoluyla değil artık Bursa’mızdan uçmak istiyoruz” dedi. Kars-Ardahan-Iğdır Dernekleri Federasyonu Başkanı Durmuş Duman ise, “Bursa’dan Kars’a havayoluyla gitmek en büyük arzumuz. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz” dedi. Artvin Şavşatlılar Derneği Başkanı Olgun Altun yaptığı araştırmaya dikkat çekerek, “Bursa’dan sadece Artvin, Rize ve Kars’a satılan otobüs biletleri ile İstanbul Havalimanlarından satılan uçak biletlerini dikkate alırsak, bir de buna hemşehrilerimizin kendi araçlarıyla gitmelerini de eklersek sadece yaz aylarında onbinlerce hemşehrimizin sefer yaptığını söyleyebiliriz. Biz artık Bursa’dan bu 5 ilimize havayoluyla gitmek istiyoruz. Bu noktada elimizi de taşın altına koyarak uçakların yüzde 90 üzerinde doluluk sağlayacağının sözünü veriyoruz” dedi.

BURSA HAVALİMANINA YENİ UÇUŞLAR GÜNDEMDE

AK Parti 27. Dönem Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, havayoluyla daha ulaşılabilir bir Bursa hedefiyle milletvekilliği döneminde yaptığı çalışmalarının halen daha sürdüğünü ifade ederek, “Bursa Havalimanı’nın daha aktif bir şekilde çalışması hepimizin ortak hedefi ve siyaset üstü bir meselesidir. Bursa Havalimanı’nda bugün 5’i yurt içi, 2’si yurt dışı olmak üzere toplam 7 lokasyona uçuşlarımız var. Bursa’dan yurt içi ve yurt dışı uçuşlarının daha fazla olabilmesi için her biri alanında uzman bir grup gönüllü arkadaşlarımızla çalışmalarımızı gönüllülük esasıyla sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığında Antalya ve Almanya uçuşlarını Bursa’mıza kazandırdık. Sadece THY, A Jet ve Sun Express ile değil dünya genelinde faaliyet gösteren farklı havayolu şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle görüşmeler yapıyoruz. Bu noktada Bursa Havalimanı’mız için yeni sürpriz gelişmelerin de olacağının müjdesini şimdiden vermek istiyorum. İstanbul Havalimanları da bizim havalimanlarımız. Biz hiçbir zaman bu konuda bir ayrımcılığa düşülmesini istemiyoruz. Fakat şunu da çok iyi biliyoruz ki, İstanbul Havalimanlarının en doğru ve yakın alternatifi Bursa Havalimanıdır. Bursa bu anlamda nüfus yoğunluğuyla İstanbul Havalimanlarının yolcu ihtiyacının yüzde 30’luk dilimini karşılıyor. Rize-Artvin ile Kars Havalimanları’na uçuşlar uzun süredir gündemimizde olan ve bu yönde güçlü taleplerin olduğu uçuşlardır. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarımızın da uçuşların başlatılması yönündeki kararlılıklarını ve taleplerini destekliyorum” dedi.