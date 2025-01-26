Bursa'da yüzlerce vatandaş açlığa, sefalet ücretlerine, yoksulluğa ve adaletsizliğe karşı yürüdü. CHP'li yöneticiler ve milletvekillerinin de tencerelerle katıldığı yürüyüş sonunda yapılan basın açıklamasında, omuz omuza mücadele devam mesajı verildi.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanlığı ve Bursa Halk Dayanışması ortaklığında düzenlenen yürüyüşe, sendika ve STK’ların yanı sıra çok sayıda partili ve Bursalılar yoksulluk ve adaletsizliğe karşı yürüdü.

Yüzlerce vatandaşın katılımıyla birlikte Bursa Fomara Meydanı'ndan başlatılan yürüyüş Kent Meydanı’nda sonlandırıldı.

Açlığa, sefalet ücretlerine, yoksulluğa ve adaletsizliğe karşı gerçekleşen büyük yürüyüş sonunda yapılan basın açıklamasında konuşan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, iktidara yüklenerek, "İktidar yönetemiyor, savruluyor. Hiçbir emekçi, emekli, genç, kadın, memur kısaca toplumun her kesimi bu adaletsiz düzene mahkum değil. Birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz, ilk seçimde bu iktidarı göndereceğiz. Bizlere omuz veren, mücadelemize destek olan tüm yurttaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığımız ve Bursa Halk Dayanışması ortaklığında düzenlenen yürüyüşte, Sendikalarımız, STK’larımız, derneklerimiz ve binlerce hemşehrimizle birlikte; karanlığa boyun eğmeyeceğizi, emeğin ve adaletin sesi olmaktan asla vazgeçmeyeceğizi, insanca… pic.twitter.com/0X0xMkmpRo — Mustafa Bozbey (@mustafabozbey) January 26, 2025

Bu arada etkinliğe katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, emeğin ve adaletin sesi olmaktan asla vazgeçmeyeceklerini söyledi. "İnsanca bir yaşam, adil bir ücret, eşit ve özgür bir gelecek için yan yana durmaya, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" diyen Bozbey, "Tüm bunları halkın gücüyle, birlikte değiştireceğiz! Katılan, destek veren tüm kurumlara, sendikalara ve duyarlılığıyla meydanları dolduran hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.