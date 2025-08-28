Yeşil Çevre Kooperatifi, Bursa Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ULUSEM) ve İŞKUR iş birliğiyle Kestel Organize Sanayi Bölgesi’nde “Nitelikli İş Gücünü Birlikte Yetiştiriyoruz” başlıklı bir toplantı düzenledi. Etkinlik, Bursa sanayisinin geleceği için nitelikli eleman yetiştirme hedefini güçlendirdi.BURSA (İGFA) - Bursa’da çevreye duyarlı üretimin öncüsü Yeşil Çevre Kooperatifi, Bursa Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ULUSEM) ve İŞKUR ile bir araya gelerek, Kestel Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (KOSAB) Toplantı Salonu’nda “Nitelikli İş Gücünü Birlikte Yetiştiriyoruz” başlıklı bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıya, Bursa İl Ticaret Müdürü İsmail Aslanlar, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Aker, ULUSEM Müdürü Dr. Şükrü Dokur, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Sibel Zengin, KOSAB Bölge Müdürü Nurettin Uşak, sanayiciler ve kooperatif ortakları katıldı.

“SANAYİNİN GELECEĞİ NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNDE”

Yeşil Çevre Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, açılış konuşmasında, Bursa’nın Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Aydın, “Sanayimizin sürdürülebilirliği için yetkin ve donanımlı bir iş gücü şart. ULUSEM ve İŞKUR’un katkılarıyla düzenlediğimiz bu program, sanayicilerimizle doğru yetenekleri buluşturmayı amaçlıyor. Destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“YEŞİL ÇEVRE ÖRNEK BİR MODEL”

Bursa İl Ticaret Müdürü İsmail Aslanlar, Yeşil Çevre Kooperatifi’nin 440 ortağıyla çevreye duyarlı ve vizyoner bir yapı sunduğunu belirterek, bu programın Bursa’nın geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu, Ticaret Bakanlığı olarak, sanayimizin rekabet gücünü artıracak projeleri desteklediklerini söyledi.

ULUSEM Müdürü Dr. Şükrü Dokur, üniversite olarak sanayinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler ürettiklerini ifade ederek, “Sanayicilerimize sesleniyorum: Hangi yetkinliklere ihtiyacınız varsa bize bildirin. İŞKUR ile birlikte firmalarınıza özel eğitim programları tasarlayalım ve nitelikli personeli birlikte yetiştirelim” dedi.

İş gücü piyasasının taleplerini karşılamayı hedeflediklerini vurgulayan İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Sibel Zengin, “İşbaşı Eğitim Programlarımız ve Meslek Edindirme Kurslarımızla sanayicilere destek oluyoruz. Yeşil Çevre ve Uludağ Üniversitesi ile kurduğumuz iş birliği, bu çözümleri daha etkili kılıyor” dedi.