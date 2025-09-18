Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin üniversite öğrencileri için gerçekleştirdiği eğitim yardımlarında başvurular bugün itibariyle başladı. 18 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında alınacak başvurular sonrası bin üniversite öğrencisine 6 bin TL olmak üzere toplamda 6 milyon TL eğitim yardımı yapılacak.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Umuteli Derneği organizasyonuyla gerçekleştireceği 2025-26 eğitim öğretim yılı üniversite öğrencilerine yönelik eğitim yardımı başvuruları başladı. Başvuruların 18 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında alınacağı eğitim yardımları kapsamında, lisans ve ön lisans eğitimini sürdüren 1000 öğrenciye Kasım ve Ocak aylarında 3’er bin TL olmak kaydıyla iki taksit halinde toplamda 6 bin TL eğitim yardımı yapılacak. Toplamda 6 milyon TL eğitim yardımı gerçekleştirilmiş olacak.

BİN ÖĞRENCİYE 6 BİN TL EĞİTİM YARDIMI YAPILACAK

Eğitim yardımlarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Yeni eğitim öğretim yılımız başladı. 2025-26 eğitim öğretim yılı tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize ve velilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çocuklarımıza başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Okulların açılmasıyla beraber ilk ve ortaokul öğrencilerimize kırtasiye yardımlarımızı ulaştırmıştık. Bu kapsamda 1500 öğrencimize 1250’şer TL destek vermiştik. Umuteli Derneğimiz üzerinden ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına bu yardımı yapmıştık. Bugün de üniversite öğrencilerimize yapacağımız eğitim yardımlarının başvuru sürecini başlatıyoruz. Toplamda bin öğrencimize 6 bin TL eğitim yardımı yapılacak. Eğitim yardımları 2 taksitte 3’er bin TL olarak Kasım ve Ocak aylarında öğrencilerimizin hesaplarına yatırılacak. Kırtasiye ve eğitim yardımlarıyla beraber toplamda 2 bin 500 öğrencimize 7 milyon 875 bin TL katkı sağlamış oluyoruz” dedi.

“Gençlerimize güveniyoruz.” Sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, şöyle devam etti: “Onlar bu ülkenin yarınları. Yarının yöneticileri, esnafları, girişimcileri… Bizler de eğitim süreçlerinde gençlerimizin yanlarında olmak istiyoruz. Bu düşünceyle her yıl öğrencilerimize destek olmak, ailelerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek adına karınca kararınca eğitim yardımları gerçekleştiriyoruz.”

EĞİTİM YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

“Öğrencilerimiz eğitim yardımlarına nasıl başvuracaklar? Başvurular 18 Eylül itibariyle başladı, 17 Ekim tarihine kadar devam edecek. Başvuruları online olarak alacağız. İnegöl Belediyesi e-belediye sayfasında yer alan e-başvuru sayfasından başvurularını yapabilecekler. Öğrencilerimizin buradaki alanları eksiksiz ve doğru şekilde doldurmalarını istiyoruz. Bir aileden iki öğrenci varsa birine yardım yapılabiliyor. İkametin İnegöl’de olması gerekiyor. Hem lisans hem de ön lisans öğrencilerimiz başvuru yapabilecekler. Başvuru sonuçları da yine aynı portal üzerinden açıklanacak.”