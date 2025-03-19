Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan, Osmanlı’nın kuruluş öncesindeki Beylikler Döneminden başlayarak İmparatorluk dönemine kadar geçen süredeki dönemlere ait motiflerden yola çıkarak sanatsal tasarım ve çalışmalardan oluşan eserlerin yer aldığı Türk kültürünün hazinesi olan “Osmanlı’nın Dibacesinde Sanat” adlı sergi Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.BURSA (İGFA) - Mete Cengiz Kültür Merkezi´nde düzenlenen serginin açılışına; Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Baltacı, Mustafa Kaplan, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Asım Bulut ve çeşitli kurumların temsilcileri ile birçok sayıda davetli katıldı.

“Osmanlı’nın Dibacesinde Sanat” Sergisinde; Beylik döneminde yaşamış olan devlet erkânı ve sosyal yaşamdaki halk giysilerinden oluşan koleksiyon hazırlanmış, kumaşlar Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Dokuma Atölyesinde dokunup tasarlanıyor. Ayrıca; Hat, Tezhip, Minyatür ve Ebru sanatının yansıtıldığı tablolar, döneme ait figürlerden oluşan deri panolar, kalem işi tablolar, tuval boyamalar, çınar yaprağı, el yapımı kağıt üzerine boyama çalışmalar, ahşap maket çalışmalar ve seramik ve vitray çalışmalar gibi dönemin kültürel mirasını yansıtan eserlerin çalışıldığı ürünler yer alıyorr.

Kültür ve sanatımızın nadide eserlerinden Türk kültürünün hazinesi olan “Osmanlı’nın Dibacesinde Sanat” Sergisi 17-21 Mart 2025 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi sanat severlerin beğenisine sunulacak.