Birleşmiş Milletler tarafından 2025 yılının “Uluslararası Kooperatifler Yılı” ilan edilmesi kapsamında düzenlenen “Kooperatifler Yılı – Türkiye Yüzyılı” temalı toplantı ve oryantiring etkinliği, Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret İl Müdürlüğü himayelerinde, S.S. Bosch Çalışanları Tüketim Kooperatifi ev sahipliğinde düzenlenen Kooperatifler Yılı-Türkiye Yüzyılı temalı etkinliğe Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Ticaret Bakanlığı bürokratları ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılışında söz alan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, kooperatifçiliğin eğitim felsefesiyle örtüşen yönlerine dikkat çekti. Müdür Alireisoğlu, “Gençlerimize girişimcilik, sorumluluk bilinci ve birlikte üretme becerisi kazandırmada kooperatifçilik modelinin ilham verici bir örnek teşkil ettiğini, bu tür etkinliklerin ise toplumsal farkındalığı artırmada önemli rol oynadığını” ifade etti.

Etkinlikte Bosch Çalışanları Tüketim Kooperatifi Başkanı İsmail Kaya, tüketim kooperatiflerinin işleyişi ve faaliyetlerine dair bilgiler aktardı.

Bursa Kadın Üst Birlik Başkanı Semiha Şan kadın kooperatiflerinin çalışmalarını değerlendirirken, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü temsilcileri de kampüs kooperatifleri üzerine sunum yaptı. Katılımcılar, sunumların ardından gerçekleştirilen oryantiring yarışında hem takım ruhunu deneyimledi hem de keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik kapsamında, kooperatifçilik bilincinin geliştirilmesi, özellikle genç nesillerin girişimcilik ve dayanışma kültürüyle yetişmesine katkı sağlanması hedeflendi.

Program, yarışmacılara ödüllerin verilmesi ve katılımcılara plaket takdimiyle sona erdi.