Kenti daha estetik ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi’nde yönetmeliğe uymayan tabela, afiş ve totemleri kaldırdı.BURSA (İGFA) - Daha estetik, temiz ve yaşanılabilir bir Bursa hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ana arterlerde ve meydanlardaki görüntü kirliliğinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerle, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki alanlarda İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliğine uymayan tabela, afiş ve totemler kaldırılıyor. Kent Estetiği Reklam Yönetimi ekipleri, son olarak Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi’nde zabıta ekipleriyle birlikte çevreye ve kent estetiğine uygun olmayan izinsiz tabela ve totemlerle ilgili çalışma yaptı. Denetimler sonucunda 79 adet totem ve tabela kaldırılarak Cüneyt Yıldız Caddesi görsel olarak daha estetik ve temiz hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tabela kaldırma çalışmalarının yanında tüm ana arterlerde denetim ve tebligat çalışmalarını da sürdürüyor. 24 saat boyunca köprülü kavşaklar, meydanlar, tarihi ve turistik bölgelerdeki izinsiz afişleri de temizleyen ekipler, daha estetik bir Bursa için duvar yazılarını ve kâğıt afişleri de ortadan kaldırıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentli ile birlikte kenti de gülümsetme hedefiyle benzer çalışmaları sürdürecek.

