Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma gücünü arttıran muhtelif miktarda modernize edilmiş M60T tanklarının kabul faaliyetlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basını bilgilendirme toplantısında M60T tankının muayene ve kabul faaliyetleriyle ilgili de paylaşımda bulunuldu.

Yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmalarının başarıyla devam ettiğini kaydeden Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, modernizasyon faaliyetleri tamamlanan M60T tankının muayene ve kabul faaliyeti tamamlandığını açıkladı.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz Şubat ayında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen M60T Tanklarına İlave Yetenek Kazandırılması Projesi (TİYK-M60T) kapsamında ilk tankın TSK’ya teslim töreni gerçekleşmişti. Proje kapsamında; VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi, Tank Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi, İlave Zırh Koruması ve Mürettebat Koltukları'na yönelik alt sistemler M60T tankına entegre edilmişti.