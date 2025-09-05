Bursa'da gençlerin daha donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlanabilmeleri için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu ortamlarda ders çalışıp sosyalleşebilecekleri Karacabey Gençlik Merkezi’ni düzenlenen törenle hizmete aldı.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karacabey’de gençlerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerini desteklemek amacı ile ‘Karacabey Gençlik Merkezinin’ açılışı gerçekleştirildi.

Ders çalışılabilecek alanların, kütüphanenin ve dinlenme salonlarının yer aldığı Gençlik Merkezi’nde, ücretsiz internet erişimi de sunulacak.

Merkezin 24 saat açık olduğu zamanlarda ise sıcak çorba servisi yapılacak. Gençlerin sadece sınavlara değil; aynı zamanda hayata da hazırlanabilecekleri bir adres haline gelecek merkez, onların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak.

Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, açılan gençlik merkezinin bir binanın ötesinde, bir hayalin, vizyonun ve gençlere duydukları güvenin yansıması olduğunu söyledi.

Bursa’da açtıkları gençlik merkezleri ile birlikte gençlerin fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri ve karar sistemlerine dahil olabilecekleri katılımcı bir sistemi adım adım inşa ettiklerini belirten Başkan Bozbey, ‘’Bursamızın her köşesinde gençlerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere erişimini kolaylaştırmak, onların enerjisini doğru alanlara yönlendirmek bizim en temel önceliklerimizden biridir. Bu merkez; düşüncelerinizin değer bulduğu, yeteneklerinizin geliştiği, sanatla, sporla ve bilimle dolu bir yolculukta sizlere eşlik edecek bir buluşma noktası olacak’’ dedi.

Çocukları ve gençleri destekleyen projeleri hayata geçirmeyi sürdürdüklerini dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, ‘’Kırtasiye desteğimiz ve tercih danışmanlığı hizmetimiz devam ederken, yeni projelerimizle de çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerimize ulaşmayı sürdürüyoruz. Gençlerimizin özgüvenle yetişmesi ve sporda, sanatta, bilimde dünya ile rekabet edebilecek seviyeye ulaşması için kararlılıkla çalışıyoruz. Bunların her biri geleceğimize yaptığımız yatırımlardır’’ şeklinde konuştu.

Bozbey, Yıldırım Çınarönü ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde de gençlik merkezleri açarak Bursa’ya kazandıracaklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından gençlerle birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan Bozbey, daha sonra Karacabey Gençlik Merkezi’ni gezdi. Gençlerle sohbet eden Başkan Bozbey, onlara yeni merkezlerine sahip çıkmalarını, fikir alışverişi yaparak ve yeni fikirler üreterek birbirlerine ilham olmalarını öğütledi.