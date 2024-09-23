Bursa’da düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden öğretmen pilot adayının dört yıl önce ilk yalnız uçuşunu gerçekleştirdikten sonraki görüntüleri ortaya çıktıBURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde eğitim uçağı düştü. Öğretmen pilot ile öğretmen pilot adayı, hayatını kaybetti.

İLK YALNIZ UÇUŞU SONRASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Düşen eğitim uçağında öğretmen pilot Ünal Aster ile birlikte hayatını kaybeden öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı’nın, 17 Haziran 2020’de Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Uçuş Akademisi’nde, ilk yalnız uçuşunu geçekleştirdikten sonra, havacılık geleneği olarak, pilotlar tarafından hortumla ıslatıldığı görüntüleri ortaya çıktı.